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Штормовая погода на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 8 апреля



Активные циклоны стали причиной ненастной погоды на крайнем востоке страны. Минувшей ночью один из них вышел на юг Камчатского края. С этим атмосферным вихрем связаны штормовые ветры на Курильских островах - до 24 м/с. В Камчатском крае сила ветра составила 19-24 м/с, метеостанция на мысе Лопатка зафиксировала порывы до 28 м/с, на метеостанции Водопадная ветер разгонялся до 30 м/с и кружила метель. В ночь на 8 апреля ненастно было и в Чукотском автономном округе, местами отмечалась метель при ветре до 23 м/с.



Сегодня в течение дня на севере Курильской гряды ожидаются сильные снегопады, метель при ветре 20-25 м/с. В Камчатском крае ближайшей ночью в южных районах пройдет сильный снег, разыграется метель при ветре 15-20 м/с, на севере края сильный снег и ветер до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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