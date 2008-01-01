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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:39 Воскресенье, 8 апреля



Сегодня погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, а температура в дневные часы повысится до +11,+13 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 3 градуса.



В отдельные годы в это время весна забегала далеко вперед, и температура повышалась выше до +20 градусов. Но самым теплым сегодняшний день отмечался в 1975 году, когда в дневные часы потеплело до +23.7, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день.



А самая низкая температура 8 апреля принадлежит далекому 1896 году, под утро морозы усилились до -14.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1983 году, когда за сутки выпало почти 16 мм при месячной норме 44 мм. / meteonovosti.ru /



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