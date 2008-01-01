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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:26 Воскресенье, 8 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность около 50%.



В Москве и области атмосферное давление продолжит расти и окажется выше привычных значений на несколько единиц. Температура воздуха понизится, но останется немного выше климатической нормы. Из-за скачков основных метеопараметров недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска гипертоники и лица, перенесшие инфаркт или инсульт. Для вполне здоровых людей такая погода благоприятна и не должна вызвать заметных метеопатических реакций.



Специалисты рекомендуют в весеннее время больше время проводить на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм витаминами.



Геомагнитный фон 8 апреля неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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