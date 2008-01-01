

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снег в Москве исчезает на глазах



ИА "Метеоновости" / 12:55 Суббота, 7 апреля



Первый весенний месяц март не оправдал надежды москвичей на теплую погоду и к концу месяца московские сугробы достигали 42 см, что почти вдвое больше нормы.



Центральный месяц весны с первых дней взял курс на тепло и уменьшение сугробов. Уже 1 апреля их высота уменьшилась до 39 см и снег в Москве стал исчезать буквально на глазах. Причина столь быстрого освобождения земной поверхности от снега не только в нарастающем тепле, но и в его испарении. С первых дней апреля власть над погодой перехватил антициклон. Воздух в нем относительно сухой. Да и существенных осадков не отмечалось. За первую неделю апреля в столице выпало всего 3 мм небесной влаги.



На сегодняшнее утро высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, уменьшилась до 8 см. Меньше всего снега на северо-западе города: в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии всего 1 см, а больше всего - на юге: в районе МГУ - 9 см.



В Московской области распределение снежного покрова аналогичное: на западе и северо-западе снег сошел. В Можайске, Клину и Волоколамске его высота 0 см. А в Коломне и Кашире составляет 6 и 7 см соответственно. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



