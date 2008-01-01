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ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 7 апреля



В полдень в столице сохранялась ветреная погода. Повсеместно порывы ветра достигали 12 м/с, в районе МГУ и Шереметьево - 14 м/с, в Домодедово зарегистрировано 16 м/с, во Внуково порывы были до 19 м/с. В районе Шереметьево шел мокрый снег. Температура воздуха повысилась и составила от 4 до 6 градусов тепла. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, в 12 часов было +4.8o. Атмосферное давление понизилась до 744 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 61%. Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня. / meteonovosti.ru /



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