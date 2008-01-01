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Атлантика несет тепло и осадки



ИА "Метеоновости" / 11:29 Суббота, 7 апреля



В северо-западных районах европейской территории в полной мере насладиться весенним теплом мешают атлантические циклоны. Среднесуточная температура воздуха была в этих районах на 4 градуса выше нормы, но комфортной ее назвать было трудно. Виной тому стал очередной вихрь, центр которого кружил над севером Балтийского моря. В Мурманской области шел сильный снег, мокрый снег. Осадки продолжались и в ночь на субботу, выпало до 19 мм. В Карелии сильные осадки в виде дождя и снега пополнили апрельскую копилку на 18 мм. На севере Архангельской области, в районе Малых Кармакул, бушевала продолжительная метель при ветре до 34 м/с. Сильный ветер, до 22 м/с, отмечался в Калининградской области.



Сегодня в северо-западных областях сохранится неблагоприятная погода: в Мурманской области снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер до 16 м/с, сильная гололедица. В Республике Коми дождь, мокрый снег, гололедные явления, ветер до 18 м/с. В Вологодской области осадки в виде дождя и мокрого снега, ледяной дождь, ветер 17-22 м/с. В Карелии снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 15-20 м/с (вблизи водоемов до 24 м/с). В Архангельской области сегодня и в воскресенье сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 18 м/с. В Ненецком а.о. также снег, мокрый снег, метель и ветер на побережье 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /



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