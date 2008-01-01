Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
7 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантика несет тепло и осадки

ИА "Метеоновости" / 11:29 Суббота, 7 апреля

  В северо-западных районах европейской территории в полной мере насладиться весенним теплом мешают атлантические циклоны. Среднесуточная температура воздуха была в этих районах на 4 градуса выше нормы, но комфортной ее назвать было трудно. Виной тому стал очередной вихрь, центр которого кружил над севером Балтийского моря. В Мурманской области шел сильный снег, мокрый снег. Осадки продолжались и в ночь на субботу, выпало до 19 мм. В Карелии сильные осадки в виде дождя и снега пополнили апрельскую копилку на 18 мм. На севере Архангельской области, в районе Малых Кармакул, бушевала продолжительная метель при ветре до 34 м/с. Сильный ветер, до 22 м/с, отмечался в Калининградской области.

Сегодня в северо-западных областях сохранится неблагоприятная погода: в Мурманской области снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер до 16 м/с, сильная гололедица. В Республике Коми дождь, мокрый снег, гололедные явления, ветер до 18 м/с. В Вологодской области осадки в виде дождя и мокрого снега, ледяной дождь, ветер 17-22 м/с. В Карелии снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 15-20 м/с (вблизи водоемов до 24 м/с). В Архангельской области сегодня и в воскресенье сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 18 м/с. В Ненецком а.о. также снег, мокрый снег, метель и ветер на побережье 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Вс.
8 апр.
+10
Пн.
9 апр.
+16
Вт.
10 апр.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -25
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Северодвинск
комфортное место: Гельма

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100