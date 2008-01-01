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Рекорды тепла на полюсе холода



ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 7 апреля



Как известно, самое холодное место не только России, но и всего Северного полушария, находится в восточной половине Якутии. В минувшие сутки именно здесь сформировались самые большие положительные аномалии температуры. Среднесуточная температура превысила норму на 10-12 градусов. При этом не обошлось без рекорда суточного максимума. Он был установлен на российском полюсе холода - в Оймяконе. 6 апреля температура днем повысилась до +5.5 градусов и предыдущий рекорд со значением 0.0 градусов остался в 1998 году.



Еще один температурный рекорд зарегистрирован на арктическом побережье Чукотского а.о. В Певеке воздух прогрелся до +6.8 градусов, что на 1.8 градусов выше рекорда 2002 года. / meteonovosti.ru /



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