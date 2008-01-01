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Температурные перепады на Ямале



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 7 апреля



Весна не спешит в северные районы Западной Сибири. Март текущего сезона оказался в этих краях суровым. Средняя месячная температура воздуха почти на 5 градусов оказалась ниже нормы. Холодную эстафету подхватил и центральный месяц весны. Он начался с морозной погоды. Под утро столбики термометров опускались до отметок -25,-30 градусов. К концу первой пятидневки потеплело до оттепелей. В дневные часы температура повышалась до небольших положительных значений.



И вот накануне - новый скачок температуры. На востоке Ямало-Ненецкого автономного округа морозы окрепли до -30 градусов, в столице округа, Салехарде, было около -20.



В ближайшие сутки температура совершит очередной виток, теперь уже в сторону потепления. В воскресенье днем она ожидается близкой к нулю, а местами повысится до +4, в Салехарде составит от -1 до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



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