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Новости погоды

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Крайний восток страны - в непогоде

ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 7 апреля

  В Дальневосточном округе самой неблагоприятной остается погода в восточных районах. Здесь ее определяет активный циклон, центр которого в пятницу кружил вблизи юго-восточного побережья Камчатки. На юге полуострова шел сильный снег, выпало до 14 мм, при ветре штормовой силы (до 34 м/с) отмечалась сильная метель. Сильные ветра трепали и север Курильской гряды, порывы достигали 26 м/с. Ненастная зона охватила и побережье Чукотского автономного округа, при ветре 15-20 м/с бушевала метель.

Сегодня и в воскресенье циклон, почти не меняя своего положения, будет углубляться, а значит, неблагоприятная погода на востоке страны сохранится.

В Чукотском автономном округе метель при ветре 15-20 м/с, на юге Камчатского края сильный снег, метель, ветер на побережье 22-27 м/с. На севере Курильской гряды сильный снег, ветер 22-27 м/с, метель, ветер 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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