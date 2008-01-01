Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
7 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 7 апреля

  Субботнее утро встретило москвичей ветреной погодой. В большинстве районов порывы ветра достигали 10 м/с, в районе МГУ и Домодедово - 12 м/с, на ТСХА и в Шереметьево зарегистрировано 15 м/с, во Внуково порывы были до 17 м/с. Отмечались кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составила от +2.8 градусов на окраинах Москвы до +4.6 в центре города. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, в 9 часов было +3.1o. Атмосферное давление 746 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха 75%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Сб.
7 апр.
+8
Вс.
8 апр.
+12
Пн.
9 апр.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Эс-Сиб		 -28
Диксон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Искендерун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100