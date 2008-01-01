

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 7 апреля



Субботнее утро встретило москвичей ветреной погодой. В большинстве районов порывы ветра достигали 10 м/с, в районе МГУ и Домодедово - 12 м/с, на ТСХА и в Шереметьево зарегистрировано 15 м/с, во Внуково порывы были до 17 м/с. Отмечались кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составила от +2.8 градусов на окраинах Москвы до +4.6 в центре города. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, в 9 часов было +3.1o. Атмосферное давление 746 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха 75%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



