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Сильные дожди в Корее и Японии



ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 7 апреля



Над полуостровом Корея в четверг, 5 апреля, оформился волновой циклон, он в зоне больших температурных контрастов и поэтому обладает большим запасом энергии. Но циклон покидает не только полуостров, но и акваторию Японского моря и направляется в сторону Курил. Количество осадков в северных районах Кореи накануне было до 76 мм за сутки, на юге Японии до 53 мм.



Поскольку осадки прошли за холодным фронтом, то это сказалось на температурном фоне. Минимальная температура местами около 0 градусов. В Пхеньяне средняя температура понизилась и теперь она ниже нормы на 2 градуса, на пару градусов ниже нормы температура и на севере Японии. / meteonovosti.ru /



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