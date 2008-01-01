Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
7 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Суббота, 7 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность около 60%.

Основным неблагоприятным фактором погоды в этот день будет порывистый ветер. На это явление негативным образом могут отреагировать люди, страдающие нервозностью или бессонницей. Таким людям поможет справиться с недугом успокоительные средства в виде лекарственных препаратов и трав (шишки хмеля, валериана, душица). Остальные метеопараметры будут испытывать незначительные колебания, а потому влияние на самочувствие людей не окажут. Специалисты рекомендуют в весеннее время больше время проводить на свежем воздухе и соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Сб.
7 апр.
+8
Вс.
8 апр.
+12
Пн.
9 апр.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Эс-Сиб		 -28
Диксон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Искендерун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100