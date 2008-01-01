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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:45 Суббота, 7 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность около 60%.



Основным неблагоприятным фактором погоды в этот день будет порывистый ветер. На это явление негативным образом могут отреагировать люди, страдающие нервозностью или бессонницей. Таким людям поможет справиться с недугом успокоительные средства в виде лекарственных препаратов и трав (шишки хмеля, валериана, душица). Остальные метеопараметры будут испытывать незначительные колебания, а потому влияние на самочувствие людей не окажут. Специалисты рекомендуют в весеннее время больше время проводить на свежем воздухе и соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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