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Новости погоды

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В Киргизии ожидается ухудшение погоды

ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 6 апреля

  О приближение непогоды специалистами метеослужбы выпущено штормовое предупреждение: в период с 7 по 10 апреля ожидается неустойчивая погода. Временами дожди, в горных районах снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. В отдельных районах порывы ветра до 15-20 м/с. Ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия до 7..12, в горных районах до 5..10 градусов, в высокогорных районах до 0..-5. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

А 11 и 12 апреля заморозки в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей, в предгорных районах Ошской области, а также Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до 0..-2. Такие заморозки опасны для распустившихся бутонов ранних сортов яблонь и раскрывшихся цветков абрикоса и вишни. / meteonovosti.ru /
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