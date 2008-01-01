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Новости погоды

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Погода в Пасхальные дни в центрах Православия

ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 6 апреля

  В праздник Пасхи настроение у православных христиан всегда светлое и радостное. А погода может лишь усилить наши эмоции!

В этом году, не смотря на раннюю Пасху, на большей части Европейской России погода будет под стать Празднику.

В обеих столицах субботний день будет сырым, ветреным и умеренно теплым, а воскресенье - комфортным, теплым и сухим. Днем 8 апреля, даже при северо-западном ветре, воздух прогреется до 13 градусов.

В Ярославле и Суздале к 8 апреля погода тоже улучшится, ветер стихнет и заметно потеплеет.

Из-за циклона непростые условия погоды ожидаются в городах Русского севера. В Архангельске и Вологде очень ветрено, осадки в виде дождя, и мокрого снега, днем температура воздуха от 0 до +5 градусов.

В центре зарождения христианства, в Иерусалиме, где в субботу соберутся многие представители православного мира в ожидании чуда: "схождения благодатного огня", солнечно и около +25 градусов.

В Греции субботний дождь с грозой, в воскресенье без осадков, температура в районе Афона 20..25 градусов. В Италии без дождей, температура в Риме и Бари 17..22 градуса.

В Сан-Франциско (США, Калифорния), где крепкие традиции православия, после обильных дождей в канун Праздника, в субботу и воскресенье распогодится, и температура повысится до 13..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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