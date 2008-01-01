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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 6 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..13 градусов, Северном 10..13 градусов, Северо-восточном 10..13 градусов, Восточном 10..11 градусов, Юго-восточном 10..11 градусов, Южном 10..12 градусов, Юго-западном 10..12 градусов, Западном 10..11 градусов, Северо-западном 10..12 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8..11 градуса. Ветер южный, 3-8 м/с, / meteonovosti.ru /



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