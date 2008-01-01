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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 6 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..13 градусов, Северном 10..13 градусов, Северо-восточном 10..13 градусов, Восточном 10..11 градусов, Юго-восточном 10..11 градусов, Южном 10..12 градусов, Юго-западном 10..12 градусов, Западном 10..11 градусов, Северо-западном 10..12 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8..11 градуса. Ветер южный, 3-8 м/с, / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+11
Сб.
7 апр.
+8
Вс.
8 апр.
+12
Пн.
9 апр.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Навабшах		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Монклова

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