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Новости погоды
Непогода с Финляндии перебирается на Кольский полуостров
ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 6 апреля
Обильные осадки прошли в северной половине Финляндии, где накануне был центр циклона, местами количество достигало 10-15 мм. Циклон, подгоняемый западным потоком, перемещается на Кольский полуостров. И в Мурманской области в ближайшие сутки полный набор неблагоприятных явлений: снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер северной четверти. Температура около 0 градусов. Влияние циклона будет и воскресным днем, причем ветер будет усиливаться, а температура понижаться.
На побережье Мурмана ветер до 22 м/с, высота волн до 2-4 метров. На севере и в центральных районах Баренцева моря
медленное обледенение судов.
/ meteonovosti.ru /
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