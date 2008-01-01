Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
6 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода с Финляндии перебирается на Кольский полуостров

ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 6 апреля

  Обильные осадки прошли в северной половине Финляндии, где накануне был центр циклона, местами количество достигало 10-15 мм. Циклон, подгоняемый западным потоком, перемещается на Кольский полуостров. И в Мурманской области в ближайшие сутки полный набор неблагоприятных явлений: снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер северной четверти. Температура около 0 градусов. Влияние циклона будет и воскресным днем, причем ветер будет усиливаться, а температура понижаться.

На побережье Мурмана ветер до 22 м/с, высота волн до 2-4 метров. На севере и в центральных районах Баренцева моря

медленное обледенение судов.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+11
Сб.
7 апр.
+8
Вс.
8 апр.
+12
Пн.
9 апр.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Навабшах		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Монклова

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100