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Непогода с Финляндии перебирается на Кольский полуостров



ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 6 апреля



Обильные осадки прошли в северной половине Финляндии, где накануне был центр циклона, местами количество достигало 10-15 мм. Циклон, подгоняемый западным потоком, перемещается на Кольский полуостров. И в Мурманской области в ближайшие сутки полный набор неблагоприятных явлений: снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер северной четверти. Температура около 0 градусов. Влияние циклона будет и воскресным днем, причем ветер будет усиливаться, а температура понижаться.



На побережье Мурмана ветер до 22 м/с, высота волн до 2-4 метров. На севере и в центральных районах Баренцева моря



медленное обледенение судов.



/ meteonovosti.ru /



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