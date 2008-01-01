

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Динамика схода снежного покрова в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:02 Пятница, 6 апреля



Снег, выпавший в столице в начале марта, продолжает очень быстро таять. Чему способствует высокая температура воздуха, даже ночью не опускающаяся ниже нулевой отметки. На главной станции ВДНХ к утру 5 апреля высота снега уменьшилась на 3 см и составила 17 см. 4 апреля снег просел очень сильно, на 12 см - сказалось влияние ветра. По данным на 3 апреля, было 32 см, 1 апреля - 39 см. За прошедшие сутки с 11 до 9 см уменьшился снежный покров в Тушино. На станции МГУ снег просел еще на 1 см, с 24 до 23 см. На ТСХА снега стало заметно меньше, 7 см, против вчерашних 15 см. На Балчуге 4 апреля было 21 см, а сегодня 16 см. До конца дня при температуре +11..+13 градусов снег продолжит таять. Продолжится медленное таяние и ночью, ведь температура будет выше нулевой отметки. А уже



И по последним данным наблюдений на станции ВДНХ утром 6 апреля высота снежного покрова 12 см, в Тушино и на станции ТСХА 5 см, на станции Балчуг 14 см. А на станции МГУ еще 19 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



