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Рекордами тепла отметилась Чукотка и Якутия



ИА "Метеоновости" / 11:01 Пятница, 6 апреля



Первая пятидневка апреля на Чукотке отметилась аномально высокой температурой, отклонение от нормы со знаком плюс до 10-16 градусов. Так в Омолоне, который уже не первый день в рекордсменах, средняя температура выше нормы на 14-18 градусов. Рекорд для 5 апреля +5,9 градуса. В более известном чукотском городе, Певеке, так же состоялся рекорд: +2,4 градуса, но здесь превышение над прежним: +2,0 2002 года, гораздо скромнее, всего на 0,4 градуса. На 16 градусов средняя температура превышает норму в Оймяконе, и новый рекорд дня: +4,1, прежний +2,1 был в 1983 году. "Производство" рекордов наладил морской циклон с центром у западных берегов Берингова моря, по его северо-западной окраине с восточным ветром тепло поступает и на Чукотку и на север Якутии. Но вот в чем "подвох" этот ветер порывистый, а влажность воздуха высокая и тепло хорошо фиксируют приборы (термометры), а вот люди не могут в полной степени насладиться им, так как эффективная температура (по ощущениям) оказывается ниже фактической градусов на 10. / meteonovosti.ru /



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