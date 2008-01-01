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Новости погоды

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Первые весенние грозы

ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 6 апреля

  Раскаты грома начали приветствовать приход весны в западных регионах. Громче всего прозвучала грозовая канонада в Псковской области. В областном центре гроза отмечалась вечером в четверг, 5 апреля, и продолжалась наступившим утром, 6 апреля. И хотя дождь продолжался лишь в ночные часы, выпало 9 мм осадков. Грозовая деятельность развивалась в зоне атмосферного фронта. А самые первые грозы, связанные с этим фронтом, отмечались в Литве, еще в 9 утра они были в Ниде. В Латвии гроза гремела ближе к вечеру в четверг. / meteonovosti.ru /
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