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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 6 апреля

ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 6 апреля

  Апрель в столице начался с довольно теплой погоды. Снег, высота которого превышала климатическую норму почти в 2 раза, начал очень быстро таять и к настоящему времени его уже меньше, чем обычно, а именно 12 см. Температура воздуха в Москве превышает норму на 3 градуса. А норма для 6 апреля +2,7 градуса. Но далеко не каждый год в апреле бывает так тепло. Случалось, что январь возвращался, а бывало - май приходил раньше времени. Например, в далеком 1896 году воздух под утро остыл до -14,1 градуса, а в 2008 году днем термометры показали +19,3.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была гораздо выше привычных значений, ночью +7,2 градуса, днем потеплело до +19 градусов - чуть-чуть не хватило до рекорда. Осадков не было, а снега на улицах города не оставалось уже с 3 апреля. / meteonovosti.ru /
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