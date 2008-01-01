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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:31 Пятница, 6 апреля

  Предстоящим днем погоду в столице и области будет определять теплый атмосферный фронт циклона, центр которого движется на север Карелии. Атмосферное давление в Москве и области продолжит понижаться и в середине дня составит 747 мм рт ст. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В дневные часы воздух в Москве прогреется до 12..14, по области до 10..15 градусов тепла. Южный ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность около 60%.

В столичном регионе станет еще теплее, увеличится вероятность осадков, будет падать атмосферное давления (приблизится к нормальному значению). Колебания метеоэлементов нельзя назвать существенными и большинство жителей региона не ощутят негативного влияния погоды на свое самочувствие. А вот для метеочувствительных людей, особенно страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхо - легочной системы, синдромом хронической усталости даже незначительные изменения метеопараметров могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения основного заболевания. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов. / meteonovosti.ru /
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