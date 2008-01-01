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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 5 апреля



Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор атлантического циклона с центром над севером Скандинавии. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5.. 8. Ветер южный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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