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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 5 апреля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9..11 градусов, Северном 9..10 градусов, Северо-восточном 9..11 градусов, Восточном 9..10 градусов, Юго-восточном 8..10 градусов, Южном 8..9 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 10 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7..10 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, / meteonovosti.ru /



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