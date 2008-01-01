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Новости погоды
Заморозки на юге ЕТР и в Черноземье
ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 5 апреля
В южных районах ЕТР установился антициклон. Ночью при прояснениях температура воздуха понижается до отрицательных значений. И если в средней полосе это нормальное явление, то на юге, где уже цветут плодовые деревья, заморозки угрожают будущему урожаю. Так, под утро 5 апреля в Адыгее при прояснениях воздух остывал до -2 градусов. И заморозки ожидаются в Адыгее и на юге Краснодарского края 6 апреля.
В Черноземье отмечались из заморозки на почве. В Курской области до -4 градусов. В ночь на 6 апреля при ясном небе ожидается понижение температуры до -2..-4 градусов, не исключены заморозки 7 и 8 апреля. / meteonovosti.ru /
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