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Новости погоды

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Североатлантический циклон придет на Кольский полуостров

ИА "Метеоновости" / 13:26 Четверг, 5 апреля

  Циклонический вихрь с Северной Атлантики уже начал оказывать влияние на погоду в Северо-Западном районе и в Карелии, где 4 апреля прошли сильные осадки. Выпало до 19 мм небесной влаги в виде дождя и снега.

Дальнейшее ухудшение погоды в регионе будет связано с продвижением циклонического вихря в восточном направлении. 6 апреля в Северо-Западном районе пройдут дожди различной интенсивности, днем 7..12 тепла, местами до +4, в Карелии осадки, на юго-западе местами сильные, температура воздуха +3..+8. В Мурманской области осадки в виде снега и мокрого снега, ветер усилится до 9-14 м/с, на побережье порывы до 17 м/с, днем +1..+6, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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