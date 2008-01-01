

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Североатлантический циклон придет на Кольский полуостров



ИА "Метеоновости" / 13:26 Четверг, 5 апреля



Циклонический вихрь с Северной Атлантики уже начал оказывать влияние на погоду в Северо-Западном районе и в Карелии, где 4 апреля прошли сильные осадки. Выпало до 19 мм небесной влаги в виде дождя и снега.



Дальнейшее ухудшение погоды в регионе будет связано с продвижением циклонического вихря в восточном направлении. 6 апреля в Северо-Западном районе пройдут дожди различной интенсивности, днем 7..12 тепла, местами до +4, в Карелии осадки, на юго-западе местами сильные, температура воздуха +3..+8. В Мурманской области осадки в виде снега и мокрого снега, ветер усилится до 9-14 м/с, на побережье порывы до 17 м/с, днем +1..+6, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



