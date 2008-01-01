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Новости погоды

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О температурных рекордах на территории России

ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 5 апреля

  Температура воздуха нередко преподносит сюрпризы жителям России. И касается это не только Дальнего Востока, но и европейской территории. Так, в Калининграде в минувший день, 4 апреля, было гораздо теплее, чем в Сочи. Максимальная температура воздуха в Сочи составила +13,3 градуса. В Севастополе было прохладнее, +12,3. А в Калининграде, где температура воздуха превышает привычные показатели на 6 градусов, был установлен очередной температурный рекорд, +21,9 градуса. А предыдущий рекорд, +19,9 градуса, остался в 2016 году.

Но интереснее дело обстоит на Дальнем Востоке, где находится место как рекордам холода, так и рекордам тепла. На Чукотке сохраняется положительная аномалия температуры. Среднесуточное значение выше положенного на 14-16 градусов. И снова Певек выбивается в лидеры. Днем 4 апреля воздух в городе прогрелся до +8,6 градуса, что гораздо выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002 году (+2,1 градуса). Да 6,7 градуса прогрелся воздух в Омолоне. В Якутии температура воздуха на севере превышает климатическую норму, а на юге - отстает от нормы. Так, в Чокурдахе термометры показывали -3 градуса, в прошлом году в поселке было -3,9. А в Алдане была самая холодная ночь, -26,6 градуса, до этого мороз -26,3 случался в 1960 году. / meteonovosti.ru /
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