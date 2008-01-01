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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 5 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..9 градусов, Северном 8..9 градусов, Северо-восточном 7..9 градусов, Восточном 7..9 градусов, Юго-восточном 8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 7..9 градусов, Северо-западном 7..9 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8..9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..9 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Пт.
6 апр.
+11
Сб.
7 апр.
+8
Вс.
8 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -31
Кууджуак

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Кульякан

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