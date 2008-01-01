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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 5 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..9 градусов, Северном 8..9 градусов, Северо-восточном 7..9 градусов, Восточном 7..9 градусов, Юго-восточном 8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 7..9 градусов, Северо-западном 7..9 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8..9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..9 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, / meteonovosti.ru /



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