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О погоде на Пасху в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 5 апреля



погода в этот день, лишь усилят праздничное настроение!



Именно в этот день наши предки обращали внимание на погоду. Кто-то для того, чтобы выбрать наряд для праздника, а кто-то, чтобы узнать, каким будет лето и будущий урожай.



В народе бытует мнение, что в этот день обязательно проглянет солнце, даже если день бывает холодным. Но по статистике, в 35 % случаев погода не соответствовала этому утверждению: небо закрывали облака, моросили осадки. Бывала и очень холодная погода на Пасху: в 1950 году на большей части европейской территории России температура понизилась на 10 градусов, из плотных облаков время от времени сыпал снег. В 1953 и 1954 годах тоже было очень холодно, и даже яркому солнцу не удавалось прогревать арктический воздух.



В 1990 и 1995 г.г. в Светлое Христово Воскресенье даже были перекрыты абсолютные максимумы температуры. В 1990 году значительное потепление пришлось именно на Пасху. Накануне в субботу было +13.6 градусов, а в Воскресенье 15 апреля к 14 часам термометры показывали +22.4 !!!



В 2007 году, как и в нынешнем году, Пасха пришлась на 8 апреля. И это самая холодная Пасха в 21 веке. В первой половине дня при переменной облачности воздух нагрелся до 2..5 градусов, по области до 7. Но во второй половине дня прошел снег, разыгралась метель. Землю припорошило снегом, а к вечеру подморозило, и снег остался лежать до утра.



В прошлом, 2017 году, Пасха пришлась на 16 апреля. Было довольно прохладно, днем не выше +6.



Погоду на Пасху в этом году будет определять антициклон с центром южнее столичной области. В ночь на 8 апреля небо будет ясным, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве 0..+2, местами подморозит до -1. Днем солнечно, воздух в столице прогреется до 11..13 градусов, по области термометры покажут 8..13. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 3 градуса. / meteonovosti.ru /



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