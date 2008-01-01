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В Магаданской области снегопады и метели



ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 5 апреля



Магаданская область оказалась в тыловой части южного циклона. И циклон показал, на что способен. 4 и ночью 5 апреля в регионе прошел снег, местами сильный, в отдельных районах количество его составило 16 мм. На побережье порывы ветра достигали штормовой силы, а на острове Спафарьева ветер усиливался до урагана, 33 м/с.



6 апреля циклонический вихрь отправится портить погоду на Камчатку. В континентальных районах Магаданской области осадков не ожидается, ночью ветер усилится до 10-15 м/с, температура воздуха в дневные часы 0..+5 градусов. На охотском побережье также 0..+5, ночью до -5 градусов, осадков в дневные часы не ожидается, ночью местами небольшой снег, ветер на побережье до 20-25 м/с, метель, днем 10-15 м/с, на востоке порывы до 20 м/с. А уже 7 апреля ветер немного ослабеет, температура воздуха заметно понизится, даже днем будет 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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