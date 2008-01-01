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Новости погоды

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Тропический циклон "Ирис" у берегов Австралии

ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 5 апреля

  В южной части Тихого океана у берегов Австралии кружит тропический шторм "Ирис". Находясь вблизи континента, он пролил сильные дожди, за прошедшие сутки выпало 50-60 мм осадков. 4 апреля в 9 часов по московскому времени ветер в циклоне достигал 23 м/с, в порывах 33 м/с. Но циклон удаляется от берегов Австралии и ветер в нем будет ослабевать. 5 апреля ветер не превышает 15 м/с. Давление в центре циклона будет подрастать за сутки на 3-5 гПа и 6-7 апреля достигнет 1000 гПа. Сам циклон будет находиться в конце недели на большом удалении от побережья в районе города Кэ́рнс (англ. Cairns), который расположен в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд. Кэрнс - четырнадцатый австралийский город по количеству жителей. Ближайший крупный город - Таунсвилл (находится в 300 километрах южнее). И на большом удалении от него тоже будет проходить ослабевающий тропический шторм. / meteonovosti.ru /
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