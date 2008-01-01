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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 5 апреля

ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 5 апреля

  Весна все-таки пришла в Москву с первыми днями апреля. При потеплении сугробы в столице стали стремительно уменьшаться. Высота снега на улицах города 4 апреля лишь немного превышает норму. Вчера, 4 апреля на станции ВДНХ его осталось 20 см при норме 16 см. На сегодняшнее утро снега осталось 17 см при норме 13 см. Средняя суточная температура воздуха 5 апреля уже составляет +2,3 градуса. Но погода далеко не каждый год соответствует календарю. Так, в 1931 году под утро воздух выхолаживался до -19,4 градуса, а в 2001 году день порадовал майским теплом, воздух прогрелся до +18,4 градуса. Случались в этот день и сильные снегопады, например, в 1884 году в городе выпало до 19,7 мм небесной влаги. В прошлом, 2017 году, температура воздуха была выше привычных значений, ночью +4,5 градуса, днем потеплело до +12,6 градуса, осадков не было, а снега на улицах города не оставалось уже с 3 апреля. / meteonovosti.ru /
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