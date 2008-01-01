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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:24 Четверг, 5 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве повысится до 11..13, по области она будет в пределах 8..13 градусов тепла. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 752 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В целом погода предполагается вполне комфортная, а потому не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Если не считаться с сезонными обострениями хронических заболеваний, которые требуют профилактического лечения каждую весну и осень. / meteonovosti.ru /



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