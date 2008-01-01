|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:38 Среда, 4 апреля
Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7 градуса, по области 3.. 8. Ветер южный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.