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Самый теплый день года



ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 4 апреля



В 15 часов температура в Москве на станции ВДНХ повысилась до +9,3 градуса. На Балчуге термометр показал +9,6 градуса. Это самый теплый день нынешней весны. Возможно, эти показатели станут максимальной температурой за сегодняшние сутки, хотя температура при солнечной погоде в ближайший час может еще немного повыситься. О значении сегодняшнего максимума будет известно только поздно вечером. / meteonovosti.ru /



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