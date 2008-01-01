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Новости погоды
Самый теплый день года
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 4 апреля
В 15 часов температура в Москве на станции ВДНХ повысилась до +9,3 градуса. На Балчуге термометр показал +9,6 градуса. Это самый теплый день нынешней весны. Возможно, эти показатели станут максимальной температурой за сегодняшние сутки, хотя температура при солнечной погоде в ближайший час может еще немного повыситься. О значении сегодняшнего максимума будет известно только поздно вечером. / meteonovosti.ru /
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