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Новости погоды

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Сохранится ненастная погода на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 14:04 Среда, 4 апреля

  В минувший день, 3 апреля, северные районы ЕТР оказались в зоне действия атмосферных фронтов очередного циклона с Атлантики.

Сильный снег прошел в Мурманской области (до 10 мм осадков), в Карелии (до 11 мм), Коми (до 13 мм) и Ненецком автономном округе (до 11 мм). В Архангельской области (Малые Кармакулы) ветер достигал 38 м/с.

4 апреля циклонический вихрь продолжил шествие по северу ЕТР. Погода с осадками на Северо-Западе и в Карелии. В Ненецком автономном округе местами сильный снег. 5 апреля новый циклон обрушится осадками и порывистым ветром на северо-запад, Карелию и Мурманскую область.

Пройдут осадки, на севере в виде снега, на северо-западе будет мокрый снег и дождь. В Ненецком округе ветер до 15 м/с.

Температура воздуха, несмотря на осадки, будет несколько выше климатической нормы. В Псковской и Ленинградской областях градуса на 4 превысит норму. Днем 5 апреля в Санкт-Петербурге 12-14 тепла. Хотя уже 6 апреля похолодает. / meteonovosti.ru /
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