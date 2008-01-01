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В Японии по-летнему теплая погода



ИА "Метеоновости" / 13:52 Среда, 4 апреля



В Японии по-летнему тепло. Воздух прогревается до +23,+27 градусов. А такие значения температуры превышают даже климатические рекорды. Так, 3 апреля рекорды максимальной температуры отмечены в нескольких городах Японии. В Нагое было +27 градусов, предыдущий максимум отмечен был в 2002 году со значением +26 градус. В Токио температура достигла отметки +23,4 градуса. Тогда как, самая высокая температура в этот день была в 2001 году, +22,5 градуса. В Хиросиме абсолютный максимум дня 2002 года превышен на пол-десятых градуса и составил +24,1. В Осаке тоже новый рекорд температуры, +24,9, предыдущий 24,1 был в 2002 году. В Фукуоке потеплело до 25,5 градуса, это всего на одну десятую градуса выше прежнего рекорда, который был в 1964 году. Аномальное тепло пришлось, как раз, на пик цветения сакуры, который завершается 8 апреля. В четверг, 5 апреля на Японских островах должно похолодать. Циклон над Охотским морем разворачивает далеко к югу свои холодные атмосферные фронты. Так, в Токио максимальная температура ожидается всего 13-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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