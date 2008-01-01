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Новости погоды

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В скандинавских странах морозные ночи

ИА "Метеоновости" / 13:08 Среда, 4 апреля

  Между циклонами на Скандинавском полуострове при прояснениях ночная температура в последние ночи резко понижалась. В Стокгольме отмечен 3 апреля рекорд минимальной температуры. Термометры показали -7,9 градуса. Предыдущий раз самая холодная ночь числилась за 1961 годом со значением температуры -6,6 градуса. Дневная температура вчера, 3 апреля повысилась до +7 градусов. Таким образом, средняя суточная температура оказалась на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Еще холоднее было в Осло, днем +6,1 градуса. В Хельсинки максимальная температура достигла всего +3,4 градуса. На территории Финляндии еще полно снега, местами до 90 см. Атлантический циклон переместится с Британских островов на юг Скандинавии. С ним придут дожди, но ночи станут теплее, а дни при облачной погоде - прохладнее. В Стокгольме в четверг, 5 апреля ночью около +4 градусов, днем до +6 градусов. / meteonovosti.ru /
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