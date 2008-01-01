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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 4 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 7..9 градусов, Северо-восточном 6..9 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 6..7 градусов, Южном 5..7 градусов, Юго-западном 6..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..7 градуса. Ветер южный, слабый. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+9
Чт.
5 апр.
+8
Пт.
6 апр.
+13
Сб.
7 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -29
Диксон

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Скикда

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