

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 4 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 7..9 градусов, Северо-восточном 6..9 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 6..7 градусов, Южном 5..7 градусов, Юго-западном 6..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5..7 градуса. Ветер южный, слабый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



