

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юг Сибири скоро придет потепление



ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 4 апреля



Прохождение холодных атмосферных фронтов по юго-востоку Западной Сибири на время устанавливает погоду с температурой несколько ниже климатической нормы. В четверг, 5 апреля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае дневная температура повысится лишь до +2,+7 градусов. Только местами может быть немного теплее, до +13 градусов. Хотя накануне здесь было холоднее и такую температуру можно расценивать, как потепление. Чуть выше температура, днем 5-10 градусов будет в Омской области и на юге Тюменской области. Здесь уже будет ощущаться влияние теплого атмосферного фронта, осадков пока не будет. А вот на севере Томской области днем температура так и перейдет нулевую отметку в сторону положительных значений, максимум -5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



