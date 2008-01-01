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В Центральной Европе "роскошная" весна



ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 4 апреля







В Праге 2 апреля было 11 градусов, а 3 апреля воздух прогрелся до 21 градуса. И в Братиславе в этот день термометры показали 20 градусов. Резкое потепление отмечалось на большей части Германии. В Берлине за сутки температура тоже повысилась на 10 градусов.



Такое резкое повышение температуры было вызвано влиянием атлантического циклона, его теплого сектора. С южными ветрами воздух в центр Европы стал поступать с севера Африканского континента.



Во Франции в зоне атмосферного фронта прошли дожди и температура вполне умеренная, в Париже 3 апреля было 16 градусов, что выше многолетних значений на 3 градуса.



Но и этого тепла достаточно, чтобы стать толчком для начала цветения садов.



В четверг центр циклона, который обеспечил теплом страны центральной Европы, переместится с Британских островов на юг Скандинавии. В Германии пройдут кратковременные дожди и похолодает днем до 9..14 градусов. В Чехии температура тоже понизится, днем 11..16 тепла.



Очаг тепла сместится в страны Восточной Европы. На Балканском полуострове, в странах бывшей Югославии температура достигнет 18..23 градусов, и не исключен небольшой дождь. В Венгрии, Румынии и Польше термометры покажут около 20 градусов. Что выше нормы градусов на 6-8! / meteonovosti.ru /



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