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Динамика схода снежного покрова в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:43 Среда, 4 апреля



Снег в Москве и области продолжает стремительно таять. Температура воздуха в дневные часы держится выше нулевой отметки. Способствуют таянию снега ветер и слабые моросящие дожди. На главной станции ВДНХ к утру 4 апреля снег просел очень сильно, на 12 см и высота снежного покрова уменьшилась до 20 см. До данным на 3 апреля было 32 см, по данным на 2 апреля высота снега была 34 см, а 1 апреля - 39 см. За прошедшие сутки с 14 до 11 см уменьшился снежный покров в Тушино. На станции МГУ снег просел еще на 7 см, с 31 до 24 см. На ТСХА снега стало заметно меньше, 15 см, против вчерашних 20 см. Замедлилось таяние снега в центре столицы. На Балчуге 2 апреля было 35 см снега, а к утру 3 апреля стало 25 см, а сегодня 21 см. До конца дня при температуре +7..+9 градусов снег продолжит таять. Продолжится медленное таяние и ночью, ведь температура будет в основном выше нулевой отметки. Лишь местами немного подморозит, до -1 градуса. А уже 5 апреля температура повысится до +11..+13 градусов, и количество снега будет стремительно убывать. / meteonovosti.ru /



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