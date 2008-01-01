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Аномальное тепло пришло в Якутию



ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 4 апреля



В минувший день, 3 апреля, температура воздуха на севере Якутии повысилась до температурных рекордов. В Чохурдахе было -1,8 градуса, тогда как предыдущий рекорд тепла для этого апрельского дня -6,4 градуса отмечался в 1990 году. А на Чукотке уже несколько дней подряд фиксируются абсолютные температурные максимумы. В прошедшие сутки число таких мест только расширилось. В Певеке температура повысилась до 3,4 градусов, предыдущий максимум -1,0 градуса отмечался в 2002 году. Погода сохранялась ветреная, были порывы до 27 м/с. В Уэлене потеплело до +2,0 градусов, прежде самая высокая температура, -0,8 градуса. В Омолоне столбик термометра достиг отметки +4,6 градуса, что почти на 3 градуса выше прежнего рекорда 1996 года. Тогда было всего +1,7 градуса.



Аномалия температуры у арктического побережья Якутии и Чукотки в прошедшие сутки составляла более 10 градусов.



В ближайшие сутки на Чукотке и на севере Якутии местами сохранится оттепель, до +3 градусов, а на Колыме до +6. / meteonovosti.ru /



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