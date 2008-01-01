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Из летописи московской погоды 4 апреля



ИА "Метеоновости" / 10:06 Среда, 4 апреля



Наконец-то в московский регион пришла долгожданная весна. Температура воздуха заметно повысилась и даже в ночные часы не понижалась до нулевой отметки. Прошли дожди, выпавший в начале марта снег стремительно таял, и сугробы уменьшались. Согласно климатической норме, снега на улицах города должно остаться около 16 см, но сейчас его вдвое больше, почти 30 см. А самые высокие сугробы в истории наблюдений отмечались в 1895 году, снега было 55 см. Да и в 1895 году апрель был морозным и очень снежным, в тот год снежный покров сохранялся почти до конца месяца. Средняя суточная температура воздуха 4 апреля уже составляет +2 градуса. Но погода далеко не каждый год соответствует календарю. Так, в 1931 году под утро воздух выхолаживался до -15,2 градуса, а в 1990 году день порадовал майским теплом, воздух прогрелся до +21,2 градуса. Случались в этот день и сильные снегопады, например, в 1976 году в городе выпало до 13 мм небесной влаги, после чего сугробы увеличились на 13 см. До 16 м/с усиливался в порывах ветер в 1985 году.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была несколько выше привычных значений, ночью +0,3 градуса, днем +5,2 градуса, прошел небольшой дождь, а снега на улицах города уже не осталось. / meteonovosti.ru /



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