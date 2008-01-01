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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Среда, 4 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт.ст..



В среду в столичном регионе тепло и без осадков. Атмосферное давление будет интенсивно расти, и станет на 3-4 единицы выше нормы. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.



А повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими.



Геомагнитное поле 4 апреля в основном спокойное. / meteonovosti.ru /



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