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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 3 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 4..5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4 градуса, Юго-восточном 4..5 градусов, Южном 4..5 градусов, Юго-западном 4 градуса, Западном 3..4 градуса, Северо-западном 4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3..4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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