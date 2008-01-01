Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 3 апреля

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 4..5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4 градуса, Юго-восточном 4..5 градусов, Южном 4..5 градусов, Юго-западном 4 градуса, Западном 3..4 градуса, Северо-западном 4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3..4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Ср.
4 апр.
+5
Чт.
5 апр.
+8
Пт.
6 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ниамей		 -33
Инукджуак

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100