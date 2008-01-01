Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 3 апреля
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 4..5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4 градуса, Юго-восточном 4..5 градусов, Южном 4..5 градусов, Юго-западном 4 градуса, Западном 3..4 градуса, Северо-западном 4 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3..4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /