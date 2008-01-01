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Новости погоды

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В Корее небывалое тепло

ИА "Метеоновости" / 14:39 Вторник, 3 апреля

  В теплом секторе южного циклона, который перемещался со стороны Китая к Сахалину, оказались восточные районы Китая и Корейский полуостров. Среднесуточная температура воздуха в этих регионах не несколько градусов превышала привычные значения. И снова были обновлены температурные максимумы. Похожая ситуация наблюдалась и в 2002 году, когда в регионе было очень тепло. 2 апреля нынешнего года обновлены температурные максимумы в Китае: в Тяньцзине воздух прогрелся до 32,3 градуса, в Чжэнчжоу термометры показали 31,4 градуса. Добрался теплый воздух и до Кореи. В Пхеньяне было 23 градуса, в Сеуле 23,7.

4 апреля в Корее погоду будет определять антициклон, температура воздуха понизится до 13..18 градусов, дальнейшее похолодание, до 9..14 градусов, произойдет 5 апреля, местами пройдет небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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