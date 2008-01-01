Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на юге ЕТР налаживается

ИА "Метеоновости" / 14:13 Вторник, 3 апреля

  Антициклон определял погоду в южных областях ЕТР, но это не помешало атмосферным фронтам внести коррективы. 2 апреля в Краснодарском крае прошли сильные дожди, выпало до 33 мм небесной влаги, ветер в порывах усиливался до 21 м/с.

4 апреля антициклон начнет усиливаться, но атмосферные фронты не сдадут позиции. Местами пройдут дожди, лишь в Краснодарском и Ставропольском краях осадков не ожидается. Ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 8..13 градусов, на Черноморском побережье термометры покажут +11..+16. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Ср.
4 апр.
+5
Чт.
5 апр.
+8
Пт.
6 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ниамей		 -33
Инукджуак

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100