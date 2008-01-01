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Погода на юге ЕТР налаживается



ИА "Метеоновости" / 14:13 Вторник, 3 апреля



Антициклон определял погоду в южных областях ЕТР, но это не помешало атмосферным фронтам внести коррективы. 2 апреля в Краснодарском крае прошли сильные дожди, выпало до 33 мм небесной влаги, ветер в порывах усиливался до 21 м/с.



4 апреля антициклон начнет усиливаться, но атмосферные фронты не сдадут позиции. Местами пройдут дожди, лишь в Краснодарском и Ставропольском краях осадков не ожидается. Ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 8..13 градусов, на Черноморском побережье термометры покажут +11..+16. / meteonovosti.ru /



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