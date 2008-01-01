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Ненастная погода на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:57 Вторник, 3 апреля



В минувший день, 2 апреля, северные районы ЕТР оказались в зоне действия атмосферных фронтов очередного циклона с Атлантики. Сильные осадки прошли в Северо-Западном районе и в Карелии. В Архангельской области и в Ненецком автономном округе прошел сильный снег, при резком порывистом ветра поднимались метели.



4 апреля циклонический вихрь продолжит шествие по северу ЕТР. Небольшие и умеренные осадки ожидаются на Северо-Западе и в Карелии. В Ненецком автономном округе пройдут осадки различной интенсивности, местами сильный снег. Ночью ветер на побережье будет усиливаться до 17-22 м/с, днем до 15-17 м/с, температура воздуха днем -2..+3, на востоке местами до -12 градусов В Архангельской области 0..+5, небольшие, местами умеренные осадки, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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