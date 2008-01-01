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Аномальное тепло сохраняется на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 3 апреля



В минувший день, 2 апреля, температура воздуха на Чукотке достигала рекордных показателей. Среднесуточная температура была выше привычных значений на 14-16 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. 2 апреля в Анадыре воздух прогрелся до +1,5 градуса, чего не было с 1936 года, когда термометры показали +1,3 градуса. А в Певеке было +1,1 градуса. Предыдущий рекорд, состоявшийся в 2002 году, составил -0,5 градуса. Но в Певеке, знаменитом своими сильными южными ветрами, прошедшая ночь была еще и очень неспокойной, ветер в порывах достигал ураганной силы, 33 м/с.



4 апреля на Чукотке сохранится аномально тепла погода. Днем -2..-7, местами 0..+5, не за горами очередные рекорды. Ветер в порывах достигнет 15-20 м/с, ночью в районе Певека ожидаются порывы до 30 м/с. В условиях антициклона осадков на полуострове не будет. Сохранится влияние антициклона до 6 апреля. По-прежнему без осадков, на побережье усиление ветра до 12-17 м/с, температура воздуха 0..-5, местами до -10, при прояснениях днем -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



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