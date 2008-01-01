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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 3 апреля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 3..5 градусов, Северо-восточном 3..5 градусов, Восточном 3..4 градуса, Юго-восточном 3..5 градусов, Южном 3..5 градусов, Юго-западном 3..4 градуса, Западном 3..4 градуса, Северо-западном 3..4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3..4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 3..4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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