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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 3 апреля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 3..5 градусов, Северо-восточном 3..5 градусов, Восточном 3..4 градуса, Юго-восточном 3..5 градусов, Южном 3..5 градусов, Юго-западном 3..4 градуса, Западном 3..4 градуса, Северо-западном 3..4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3..4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 3..4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+4
Вт.
3 апр.
+4
Ср.
4 апр.
+4
Чт.
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+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Инукджуак

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комфортное место: Бейкерсфилд

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